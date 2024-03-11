11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için heyecan verici bir duyuru yaptı. Özel hastaneler ve çeşitli sağlık kurumları bünyesinde gerçekleşecek olan personel alımlarıyla birlikte, sektördeki istihdam açığını kapatmayı ve daha fazla vatandaşımıza iş imkanı sunmayı hedefliyor. Bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerektirmeyen pozisyonlar için geçerli olacak ve 18 yaşını doldurmuş adaylar arasından yapılacak. İşte hastanelere bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları detayları.