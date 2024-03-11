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Haberler Galeri 11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları

11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için heyecan verici bir duyuru yaptı. Özel hastaneler ve çeşitli sağlık kurumları bünyesinde gerçekleşecek olan personel alımlarıyla birlikte, sektördeki istihdam açığını kapatmayı ve daha fazla vatandaşımıza iş imkanı sunmayı hedefliyor. Bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerektirmeyen pozisyonlar için geçerli olacak ve 18 yaşını doldurmuş adaylar arasından yapılacak. İşte hastanelere bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları detayları.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 17:08
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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları

İŞKUR, özel hastaneler başta olmak üzere sağlık sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, çeşitli sağlık kurumlarına yönelik olup, başvurular online olarak kabul edilecek. Alınacak personel pozisyonları arasında;

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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları
  • Hasta Bakıcısı
  • Hasta Danışmanı
  • Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
  • Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
  • Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
  • Hastane Hizmetlisi
  • Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı gibi görevler bulunmaktadır.
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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları

Başvuru için Genel Şartlar

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, adayların aşağıdaki genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor

  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması,
  • En az 18 yaşını tamamlamış, 55 yaşını aşmamış olmak,
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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Çalışmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla alımların yapılacağı il ya da ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Adayların, başvuru koşullarını karşılamaları durumunda, İŞKUR üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, ilanlara göre mezuniyet ve yaş şartları farklılık gösterebilir.

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11-31 Mart hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları: Bakıcı, danışman, temizlik görevlisi ve hasta kayıt elemanı başvuru şartları

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un online platformu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Adaylar, İŞKUR üzerinden ilan edilen hastane personel alımlarını yakından takip ederek, ilgili pozisyonlara başvuruda bulunabilirler.