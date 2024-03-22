HaberlerGaleriİşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Elebaşı Gülen siyaseti dizayn etmek için oluşturdu | Karanlık istifaların ardında o yapılanma var
İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Elebaşı Gülen siyaseti dizayn etmek için oluşturdu | Karanlık istifaların ardında o yapılanma var
Fetullahçı Terör Örgütü'nün siyaseti dizayn edebilmek için 2013 yılında kurduğu Siyaset Mahrem Yapılanmasının bilinmeyenleri ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla MİT Mahrem Yapılanması içerisinden çıkarılarak ayrı bir birim olarak doğan yapının başında 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından "Cafer" kod Ahmet Hamdi Parlak'ın yer aldığı saptandı. İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:26Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:26