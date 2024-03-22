İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Elebaşı Gülen siyaseti dizayn etmek için oluşturdu | Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

SABAH Gazetesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'deki Siyaset Mahrem Yapılanmasını açıklıyor. İstihbarat birimlerince yapılan analiz ve uzun soluklu çalışmalar neticesinde, örgütün siyaseti dizayn etmek için 2013 yılında MİT Mahrem Yapılanmasının başındaki Murat Karabulut tarafından oluşturulan 69 kişilik FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanmasının başında, 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından biri olan 'Cafer' kod Ahmet Hamdi Parlak yer alıyor. Parlak; örgütün ana finans kuruluşlarından Kaynak Holding isimli şirkette yöneticilik yaptı. Parlak, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanı Fatih Gürsul'un da içerisinde yer aldığı 'Genel Müdürler' (GM) olarak adlandırdığı grupta yer alan isimlerden bir tanesiydi.