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Ayancık'ta birlik ve beraberlik! Yıkılan köprüleri birleştiren yürekler

Son dakika haberine göre: Batı Karadeniz'de selin etkili olduğu yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesi oldu. İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprü, sel nedeniyle yıkıldı. İlçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri insan zinciri oluşturdu.

Giriş Tarihi: 14.08.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 16:45
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Ayancık’ta birlik ve beraberlik! Yıkılan köprüleri birleştiren yürekler

İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu.

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Ayancık’ta birlik ve beraberlik! Yıkılan köprüleri birleştiren yürekler

Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı.

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Ayancık’ta birlik ve beraberlik! Yıkılan köprüleri birleştiren yürekler

Kızılay görevlisi Engin Ekin, AA muhabirine, devletin kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bölgede büyük özveri ile çalıştığını söyledi.

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Ayancık’ta birlik ve beraberlik! Yıkılan köprüleri birleştiren yürekler
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Ayancık’ta birlik ve beraberlik! Yıkılan köprüleri birleştiren yürekler