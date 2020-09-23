İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için TYP üzerinden başvurular alındı. Bazı illerde kuralar çekilmeye başlandı. TYP sonuçlarını merak eden vatandaşlar kuraların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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