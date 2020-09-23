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Haberler Galeri İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için TYP üzerinden başvurular alındı. Bazı illerde kuralar çekilmeye başlandı. TYP sonuçlarını merak eden vatandaşlar kuraların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 11:30
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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile geçici süreliğine personel alımı gerçekleştiriliyor. İŞKUR TYP aracılığıyla gerçekleştirilen temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için heyecan dorukta. 22 Eylül'e kadar başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP başvuruları yurt genelinde 22 Eylül'de sona erdi. Hak kazanan adaylar 2021 Hazirana yına kadar çalışabilecekler.

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TYP ile MEB personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.