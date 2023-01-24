MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

"MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl İOKBS sınavına katılan ve başarılı olan 5,6,7,8,9,10 ve 12'nci sınıf öğrencileri için belirli bir kontenjan ayırarak burs desteği sağlıyor. Peki, MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?