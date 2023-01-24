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Haberler Galeri MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

"MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl İOKBS sınavına katılan ve başarılı olan 5,6,7,8,9,10 ve 12'nci sınıf öğrencileri için belirli bir kontenjan ayırarak burs desteği sağlıyor. Peki, MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:41
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MEB İOKBS PYBS burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

"MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise öğrencilerinin masraflarını karşılamaları amacıyla ödenen burs desteği için detaylar merak ediliyor. Peki, MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB İOKBS PYBS burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

2023 BURSLULUK ÜCRETİ HANGİ İLLERE YATTI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılı burs ödemelerine başlamadı. Ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Burs ödemelerinin şehirlere göre farklılık gösterdiği biliniyor. Burs ödemelerinin 25 Ocak Çarşamba gününe kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.

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MEB İOKBS PYBS burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz ayında burs ücretlerini yeniden belirleniyor. 2022 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında burs ücreti aylık 663 TL olarak hesaplara yatırıldı.

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MEB İOKBS PYBS burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

Son olarak bursluluk ücretine yüzde 42 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl ise zam oranının %30 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu durumda burs ücreti 861 TL seviyelerine yükseliyor.

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MEB İOKBS PYBS burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

Güncel burs ücretleri belli olduğunda detaylar eklenecektir.