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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımından kimler faydalanabilecek? Askıda... MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımından kimler faydalanabilecek? Askıda...
MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci ücretsiz verilecek bilgisayar ve tabletler için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 500 bin tablet için son detaylar belli oldu. "Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımından kimler faydalanabilecek? " sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımından kimler faydalanabilecek? Askıda...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 21:40
MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımından kimler faydalanabilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin öğrenciye tablet dağıtımı resmen başladı. Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu uygulama sonrasında öğrenciler "Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımından kimler faydalanabilecek?" sorusunun yanıtı gündem oluyor. Ücretsiz tablet uygulamasından yararlanmak isteyen öğrenciler detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilir. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımından kimler faydalanabilecek? Askıda...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEDAVA TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLİR?
Tablet bilgisayar dağıtımında öncelikli amaç ihtiyaç sahibi öğrencilere yollamak. Dağıtımın hızlı gerçekleştirilebilmesi için dağıtım stratejisi uygulanıyor. Bu hafta ile birlikte yüz binlerce öğrenciye tablet dağıtımı başladı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
ÜCRETSİZ TABLET NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ TABLET LİNKİ VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.
MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;
"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.
13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."