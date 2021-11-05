06 Kasım 2021, Cumartesi
MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...
Engelli öğretmen atamaları ne zaman? 2021 yılına ilişkin engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe başvuru ve atama takvimi belli oldu. 2018 ve 2020'de gerçekleştirilen EKPSS'ye katılan adaylar arasından toplam 750 kişinin engelli öğretmen kadrosuna ataması yapılacak. Atama takvimine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar nelerdir? İşte MEB EKPSS atama takvimi...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:17
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