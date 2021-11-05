06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...

MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...

Engelli öğretmen atamaları ne zaman? 2021 yılına ilişkin engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe başvuru ve atama takvimi belli oldu. 2018 ve 2020'de gerçekleştirilen EKPSS'ye katılan adaylar arasından toplam 750 kişinin engelli öğretmen kadrosuna ataması yapılacak. Atama takvimine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar nelerdir? İşte MEB EKPSS atama takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:17
  • 1
  • 14
MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda 750 engelli öğretmen ataması yapılacağı bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından başvuru ve atama takvimi için araştırmalar hız kazandı. MEB'in yayımladığı kılavuz ile merak edilen takvim belli oldu. Peki, 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar nelerdir? İşte MEB EKPSS atama takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 yılı engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 14
MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS-Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

  • 4
  • 14
MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

  • 5
  • 14
MEB EKPSS atama takvimi son dakika! 2021 engelli öğretmen ataması başvurular ne zaman? Kontenjanlar ve şartlar...

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,