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Haberler Galeri MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 15 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini verdi. Atama bekleyen milyonlarca öğretmen, yapılacak atama için branş dağılımı ve kontenjan sayılarını yakından takip ediyor. İşte, 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021 21:28
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MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. 15 bin öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinin ardından, alımların hangi branşlara yapılacağı merak ediyor. İşte, 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

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MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

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MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

15 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuruların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz ile erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor.

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MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;