08 Eylül 2021, Çarşamba
MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?
15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 15 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini verdi. Atama bekleyen milyonlarca öğretmen, yapılacak atama için branş dağılımı ve kontenjan sayılarını yakından takip ediyor. İşte, 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?
Giriş Tarihi: 08.09.2021 21:28
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