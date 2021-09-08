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İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…
Gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. İş arayan milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alım yapıyor ve başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 81 ilde yapılacak alımlara ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:09Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 16:20