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Haberler Galeri İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

Gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. İş arayan milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alım yapıyor ve başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 81 ilde yapılacak alımlara ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 16:20
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İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi itibariyle başladı ve İŞKUR TYP kapsamında okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuş başvuruları almıştı. Peki kura sonuçları ne zaman, nereden ve nasıl öğreniliyor? İşte tüm bilgiler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

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İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,

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İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),