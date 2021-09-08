İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Güvenlik, temizlik görevlisi…

İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi itibariyle başladı ve İŞKUR TYP kapsamında okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuş başvuruları almıştı. Peki kura sonuçları ne zaman, nereden ve nasıl öğreniliyor? İşte tüm bilgiler…