09 Eylül 2021, Perşembe
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin ter döktüğü bursluluk sınavı için sonuç tarihi beklenmeye başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı ve başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sınavın sonrasında gözler MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
Giriş Tarihi: 09.09.2021 00:42 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 00:42
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