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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 sınav takvimi... MEB duyurdu! Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 sınav takvimi...
Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce lise öğrencisi ve velisi sınavlar için gelecek son dakika açıklamasını bekliyordu. Daha önce yapılan açıklamaya göre sınavların 8 Mart tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Sınavların sona ermesinin ardından gözler 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 21:08
Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğe gönderilen yazıda sınavlar hakkında detaylar belli oldu. İlk sınavların sona ermesinin ardından gözler 2. dönem sınavlarına çevrildi. MEB tarafından gelen açıklamada; "birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak." açıklamasında bulundu. İşte, sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 sınav takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2. SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'den yapılan açıklamada, "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır." denildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlangıcında yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulundu ve sınavlara ilişkin detayları açıkladı. Buna göre; Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak.
Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
Bakan Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yüz yüze eğitime geçişle ilgili yeni dönemde kararların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, yerinde karar verme sürecine ilişkin detayları paylaştı.