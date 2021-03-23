MEB duyurdu! Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 sınav takvimi...

Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce lise öğrencisi ve velisi sınavlar için gelecek son dakika açıklamasını bekliyordu. Daha önce yapılan açıklamaya göre sınavların 8 Mart tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Sınavların sona ermesinin ardından gözler 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 sınav takvimi...