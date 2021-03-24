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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıklayacak! AK Parti 2023 manifestosu nedir? Manifesto ne demek? 2023 manifestosu maddeleri açıklandı mı? Başkan Erdoğan açıklayacak! AK Parti 2023 manifestosu nedir? Manifesto ne demek? 2023 manifestosu maddeleri açıklandı mı? 2023 manifestosu nedir? AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Kongrede, divan seçimi ve gündemin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak. Büyük kongre öncesi vatandaşlar "2023 manifestosu" ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, AK Parti 2023 manifestosu nedir? Manifesto ne demek? 2023 manifestosu maddeleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 24.03.2021 09:56
AK Parti'de kongre günü! AK Parti'nin 2023 yol haritası bugün açıklanacak. AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi bugün saat 10.00'da başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ve MYK yönetimlerinin de değişmesi bekleniyor. Peki, AK Parti 2023 manifestosu nedir? Manifesto ne demek? 2023 manifestosu maddeleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2023 MANİFESTOSU NEDİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yani bugün AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı konuşmada, 2023'ün manifestosunu açıklayacağını söyledi.
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan,
"Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.
Bugün saat 10:00'da başlayacak olan kongrede 2023 hedefleri duyurulacak.
MANİFESTO NE DEMEK?
Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur. Kanaat önderleri tarafından kaleme alınan manifestolarda ise, yeni bir toplumsal hareketin temel hedefleri halka arz edilir. Bu kelime aynı zamanda bir denizcilik terimi olarak kullanılıyor. Yük gemilerinde taşınan malların cinsini ve sayısını bildiren belgelere de manifesto adı verilir.
Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesini içeren yazılardır. Genellikle akımlarla bütünleştirilen manifesto, Türk dilinde bildiri anlamına gelmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda kullanılan "muhtıra" kavramı da manifestoyla benzer anlamları taşımaktadır.