MANİFESTO NE DEMEK?

Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur. Kanaat önderleri tarafından kaleme alınan manifestolarda ise, yeni bir toplumsal hareketin temel hedefleri halka arz edilir. Bu kelime aynı zamanda bir denizcilik terimi olarak kullanılıyor. Yük gemilerinde taşınan malların cinsini ve sayısını bildiren belgelere de manifesto adı verilir.