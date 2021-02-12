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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Adalet Bakanlığı son dakika: 2021 CTE katip alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS taban-tavan puanı kaç? Adalet Bakanlığı son dakika: 2021 CTE katip alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS taban-tavan puanı kaç? Son dakika... Adalet Bakanlığı CTE katip alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. 18 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. CTE tarafından yayımlanan ilana göre, sonuçların 12 Şubat'ta açıklanacağı bildirildi. Sınav sonuçları ve mülakatlar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 CTE katip alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS taban-tavan puanı kaç? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 09:18
Adalet Bakanlığı CTE memur alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 9, 10, 11 ve 12'nci dereceli kadrolara, ilande belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. CTE tarafından yayımlanan ilan ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2021 CTE katip alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS taban-tavan puanı kaç? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR CTE KATİP ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru sonuçları 12 Şubat'ta yani bugün açıklanacak. Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu katibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12 Şubat 2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.
SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?
İlanda yayımlanan listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.(Sınav merkezleridir.)
İLGİLİ LİSTE İ��İN TIKLAYIN... UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?
22 Şubat 2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek. Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecek.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI
Ceza infaz kurumu katibi adaylarından, sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 26 Mart 2021 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.