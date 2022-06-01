MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, şimdiden yeni dönemin takvimini araştırmaya başladı. Bu kapsamda MEB çalışma takvimi son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Peki, MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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