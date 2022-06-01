01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, şimdiden yeni dönemin takvimini araştırmaya başladı. Bu kapsamda MEB çalışma takvimi son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Peki, MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:01
  • 1
  • 10
MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

MEB çalışma takvimi açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takviminin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Bu ay karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline çıkacak öğrenciler, heyecan içinde yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

2022 VE 2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

  • 3
  • 10
MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 MEB çalışma takvimi henüz açıklanmadı. Yeni dönemdeki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

  • 4
  • 10
MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

MEB'DEN LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, merkezi sınava katılacak öğrenciler için Bakanlığın internet sitesinden "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşür yayımlandı.

  • 5
  • 10
MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...

Uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan e-Broşürde, öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için tavsiyeler yer aldı.