BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Yetenek alanlarına göre değerlendirme sürecinin sona erdiği BİLSEM'lerde sıra bireysel değerlendirmeye geçti. Yetenek değerlendirmesinden başarılı olan adaylar bu ay başlayacak olan bireysel değerlendirme sınavına katılacak. Peki, BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...