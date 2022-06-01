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Haberler Galeri BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Yetenek alanlarına göre değerlendirme sürecinin sona erdiği BİLSEM'lerde sıra bireysel değerlendirmeye geçti. Yetenek değerlendirmesinden başarılı olan adaylar bu ay başlayacak olan bireysel değerlendirme sınavına katılacak. Peki, BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:29
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BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM'lere öğrenci alımı için süreç devam ediyor. Yetenek alanlarına göre değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bireysel değerlendirme sınavınakatılacak. MEB söz konusu sınav hakkında detayları açıkladı. Peki, BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.

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BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

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BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.