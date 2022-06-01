01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözler Polis Akademisi'nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?

Gözler Polis Akademisi'nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından POMEM'lere polis öğrenci alımı yapabilmek için gerçekleştirilen sınav aşamasında sona gelindi. 28. Dönem kapsamında mülakatlara katılan öğrenciler, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:14
  • 1
  • 13
Gözler Polis Akademisi’nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) polis öğrenci alımı yaoabilmek için mülakatlar gerçekleştirildi. 28. Dönem kapsamında gerçekleştirilen POMEM'lere başvuru yapan adaylar, geçtiğimiz günlerde mülakatlara katıldı. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Gözler Polis Akademisi’nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakatları 2 Mart - 2 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 13
Gözler Polis Akademisi’nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?

28. DÖNEM POMEM ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  • 4
  • 13
Gözler Polis Akademisi’nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?

* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

  • 5
  • 13
Gözler Polis Akademisi’nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?

* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)