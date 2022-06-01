01 Haziran 2022, Çarşamba
Gözler Polis Akademisi'nde! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından POMEM'lere polis öğrenci alımı yapabilmek için gerçekleştirilen sınav aşamasında sona gelindi. 28. Dönem kapsamında mülakatlara katılan öğrenciler, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 polis öğrenci alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:14
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