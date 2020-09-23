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Haberler Galeri MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde düzenlenen Haydi Şimdi kampanyasında, uzaktan eğitim gören öğrencilere bedava bilgisayar dağıtılacak. Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim modeline geçen öğrenciler içinde maddi durumu el vermeyenlere laptop verilecek. Bilgisayar yardımından yararlanmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 19:27
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MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Haydi Şimdi kampanyasında yardım toplandı. Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu olmayan öğrencilere bilgisayar desteği sağlanacak. Birçok ünlü isim kampanyaya destek vererek yardımda bulundu. Peki, Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

HAYDİ ŞİMDİ KAMPANYASI NE KADAR, KAÇ TL TOPLANDI?

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.

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MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASIN NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Bu noktada, Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru süreci hakkındaki billgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına başvuru nasıl yapılır, başvuru formu doldurmak gerekiyor mu ve şartları neler? Haberimizden, Acun Ilıcalı'nın Haydi Şimdi dizüstü laptop bilgisayar kampanyası hakkında bilgi edinebilir; katılım şartları, SMS numarası gibi merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.

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MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi şimdi" kampanyası saat 23.15'te TV8 ekranlarında başladı. Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor.

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MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...

DİZÜSÜ BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere sağlanacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu açıkladı.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.