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MEB bedava tablet dağıtımı: Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...
Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde düzenlenen Haydi Şimdi kampanyasında, uzaktan eğitim gören öğrencilere bedava bilgisayar dağıtılacak. Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim modeline geçen öğrenciler içinde maddi durumu el vermeyenlere laptop verilecek. Bilgisayar yardımından yararlanmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Acun Ilıcalı uzaktan eğitim tablet başvurusu nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte adresi...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 19:27
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