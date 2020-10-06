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Haberler Galeri MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yüz yüze eğitim açıklamasının ardından, bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. " 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bakan Selçuk, "12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık." ve "İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek." açıklamasında bulundu. İşte, Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 18:00
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MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Özellikle, "Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" ve "8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?" sorularının cevapları gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 12 EKİM'DE AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN VE NASIL?

Selçuk: "12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık."

"İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak."

Bakan Ziya Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar."

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MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

TARİH BİLGİSİNİ BAKAN ZİYA SELÇUK VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

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MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

''Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

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MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak. Öte yandan Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. "dedi.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin detaylarını paylaşacak.