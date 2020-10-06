MEB Bakanı son dakika açıklaması! Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yüz yüze eğitim açıklamasının ardından, bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. " 8, 9 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bakan Selçuk, "12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık." ve "İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek." açıklamasında bulundu. İşte, Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...