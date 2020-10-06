2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Eylül tarihinde sonlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birçok kuruma güvenlik, çevre düzenleme ve bakım onarım gibi alanlara alım yapılacak. Birçok ilde kura sonuçları açıklanırken, açıklanmayan iller için gözler İŞKUR tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekleniyor. İşte, 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...