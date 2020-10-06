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Haberler Galeri İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül tarihinde başvuruları sonlanan İŞKUR TYP kura sonuçları için geri sayım sürüyor. Başvurusu kabul edilen personelin Ekim ayında görevine başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere alınacak hizmetli ve güvenlik görevlisi için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 17:32
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İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Eylül tarihinde sonlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birçok kuruma güvenlik, çevre düzenleme ve bakım onarım gibi alanlara alım yapılacak. Birçok ilde kura sonuçları açıklanırken, açıklanmayan iller için gözler İŞKUR tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekleniyor. İşte, 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplum Yararına Program başlığı altında yapılacak olan personeller için kuralar belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmişti. Başvurular illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ilanlara başvuruda bulunan vatandaşların gözü İŞKUR TYP Kura sonuçları için gelecek olan açıklamaya kilitlendi.

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İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

İŞKUR TYP 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP kura sonuçları henüz belli olmadı. TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.

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İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.

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İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması