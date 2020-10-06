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İŞKUR TYP sonuçları için kritik tarih! 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...
2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül tarihinde başvuruları sonlanan İŞKUR TYP kura sonuçları için geri sayım sürüyor. Başvurusu kabul edilen personelin Ekim ayında görevine başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere alınacak hizmetli ve güvenlik görevlisi için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, 2020 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 17:32
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