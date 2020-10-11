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MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul sınıfları, ortaokul 8 ve lise 12. sınıfların ne zaman başlayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde diğer sınıfların okula başlaması nedeniyle diğer sınıfların eğitim ve öğretime ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 17:36
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