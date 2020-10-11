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Haberler Galeri MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?

MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul sınıfları, ortaokul 8 ve lise 12. sınıfların ne zaman başlayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde diğer sınıfların okula başlaması nedeniyle diğer sınıfların eğitim ve öğretime ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 17:36
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MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların ne zaman açılacağı yönündeki açıklamalar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde öğrenciler evlerinden eğitime devam etmişti. 12 Ekim'de ilkokul tüm sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlayacak. Yüz Yüze eğitim hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?

TÜM SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağı bildirilmişti. 12 Ekim'de tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Salgının seyrine göre diğer sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı konusunda açıklama yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıflarıve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

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MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

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MEB Bakanı son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak 2020? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.