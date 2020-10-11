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Haberler Galeri MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

Yarın okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak sınıfları açıkladı. Koronavirüs sürecinde uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime adımlarını atacak. Son dakika yapılan açıklamaya göre belirlenen sınıflar kademeli yüz yüze eğitime başlayacak. Veliler ve öğrenciler okula başlayacak sınıfları araştırmaya başladı. İşte, Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 16:24
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MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıfların kademeli yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Veliler ve öğrenciler uzun süredir evlerinde eğitim gören öğrencilerin okula döneceğini merak ediyordu. Günlük vaka tablosunda durumun değişimine göre yeni adımların atılması bekleniyor. Yarın okullar açılıyor mu? ve Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK? OKULLAR YARIN AÇILACAK MI?

Milyonlarca öğrencinin geri sayıma başladığı yüz yüze eğitim sürecinin büyük bir adımı yarın atılacak. 2,3,4,8 ve 12. Sınıfların koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan olarak sürdürdükleri eğitimlerine okullarında devam etmesine karar verilince yarın aylar sonra okullar öğrencilerle dolacak.

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MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

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MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

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MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...

MEB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

İlkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.