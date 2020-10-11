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MEB son dakika açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...
Yarın okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak sınıfları açıkladı. Koronavirüs sürecinde uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime adımlarını atacak. Son dakika yapılan açıklamaya göre belirlenen sınıflar kademeli yüz yüze eğitime başlayacak. Veliler ve öğrenciler okula başlayacak sınıfları araştırmaya başladı. İşte, Yarın okullar açılıyor mu? Yarın hangi, kaçıncı sınıflar okula gidecek? İşte duyurular listesi...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 16:24
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