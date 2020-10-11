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Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...
Son dakika... Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı son dakika tavsiye kararı sonrasında, Yüksek Öğretim Kurumu üniversiteleri 2020-2021 yılı güz döneminde akademik takvimlerini düzenlemelerini istedi. Birçok üniversite açıklama sonrasında uzaktan eğitim kararı almıştı. İlkokul ve ortaokulların çoğunlukla yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversiteler hakkında çıkacak karar bekleniyor. İşte, Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 17:58
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