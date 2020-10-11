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Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...

Son dakika... Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı son dakika tavsiye kararı sonrasında, Yüksek Öğretim Kurumu üniversiteleri 2020-2021 yılı güz döneminde akademik takvimlerini düzenlemelerini istedi. Birçok üniversite açıklama sonrasında uzaktan eğitim kararı almıştı. İlkokul ve ortaokulların çoğunlukla yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversiteler hakkında çıkacak karar bekleniyor. İşte, Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 17:58
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Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...

Son dakika... Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? Sorusunun yanıtı uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıfların pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olmasından sonra en çok merak edilen konular arasında üniversiteler yer aldı. 2020-2021 güz döneminde üniversiteye adım atacak öğrenciler ve eğitimini sürdüren üniversite öğrencileri alınacak son dakika kararı bekliyor. İşte, Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" denildi. Buna göre, tüm üniversitelerde birinci dönemin online yapılması bekleniyor.

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Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

* Sosyal medyada; 'Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

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Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Üniversitelerin açılmasının önemli olduğunu ancak bu konunun salgının seyrine göre şekilleneceğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda uygulamalı dersler vermiş bir eğitim görevlisi olarak yüz yüze eğitimin özellikle bizim sağlık bilimlerinde olduğu gibi usta çırak ilişkisine dayalı bölümlerde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderdiği tavsiye kararda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için, özellikle de güz dönemi için eğitimin uzaktan yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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Ekim ayında üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler...

Ayrıca uygulamalı eğitimlerin de mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenemeyen durumlarda da gerekli kişisel koruyucu önlemlerin alınması neticesinde eğitimlerin başlaması tavsiye edilmişti. Bu doğrultuda üniversiteler de kendi yetkili kurullarında eğitim modellerini nasıl sürdüreceklerine dair kararlar almıştı. Dün de Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üniversitelerin kampüslerinde ve yerleşkelerinde enfeksiyonun kontrolünün nasıl olması gerektiğine dair Bilim Kurulu'nun da desteği ile önemli bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda üniversitelerin açılması durumunda kampüs ve yerleşkelerde alınması gereken önlemler detaylı olarak yer almaktadır" şeklinde konuştu.