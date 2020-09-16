KYK başvuruları için dikkat çeken tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor. 2020-2021 dönemine ilişkin yurt ve burs başvurularını yapacak olan öğrenciler, yeni dönem başvuru tarihlerini araştırıyor. YÖK tarafından üniversitelerde ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri burs tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...