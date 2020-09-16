KYK başvuruları için dikkat çeken tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler yeni dönem başvurularının hangi tarihte alınacağını araştırıyor. Öte yandan kayıt yaptırdıkları üniversitelere yakın konumda bulunan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler yurt kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.09.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 11:25
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor. 2020-2021 dönemine ilişkin yurt ve burs başvurularını yapacak olan öğrenciler, yeni dönem başvuru tarihlerini araştırıyor. YÖK tarafından üniversitelerde ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri burs tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK tarafından yurt başvuruları konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklandı. Buna göre, yurt başvurularının ikinci döneme yakın tarihlerde başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.