MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

18 MART'TA ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Hürriyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili verdiği yanıt şu: "20 bin öğretmenin ataması yapılırken pandemi yoktu, süreç normal prosedürle işledi. Mart sonu göreve başlayacaklardı. Okullara zorunlu olarak ara verilip, sokağa çıkma ve 33 ile giriş çıkış yasaklanınca göreve başlamaları okulların yeniden açılışına bırakıldı. Şu anda bu öğretmenlerin başlaması için okul, sınıfın açık olması gerekiyor. Okullar açılır açılmaz mesleki eğitim seminerlerine katılıp görevlerine başlayacak ve maaşlarını alabilecekler."