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MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
Son dakika... 20 bin öğretmen atama sonuçları 18 Mart'ta açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen kadrosunda yer alabilmek için tercihlerinin gerçekleştiren öğretmen adayları, sonuçlarını öğrendikten sonra atama heyecanı yaşadı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle atamalar gerçekleşmedi. 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayabileceklerini araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Peki, 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 atama kararnameleri gönderildi mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 11:05Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 11:17