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Haberler Galeri MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

Son dakika... 20 bin öğretmen atama sonuçları 18 Mart'ta açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen kadrosunda yer alabilmek için tercihlerinin gerçekleştiren öğretmen adayları, sonuçlarını öğrendikten sonra atama heyecanı yaşadı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle atamalar gerçekleşmedi. 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayabileceklerini araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Peki, 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 atama kararnameleri gönderildi mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 11:17
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MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

Son dakika... 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 yılında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavda başarılı olan adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercihlerin sonuçları 18 Mart'ta açıklandı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanması ile birlikte yeni atanan öğretmenler göreve başlayamadı. Peki, 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 atama kararnameleri gönderildi mi?

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MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

18 MART'TA ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Hürriyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili verdiği yanıt şu: "20 bin öğretmenin ataması yapılırken pandemi yoktu, süreç normal prosedürle işledi. Mart sonu göreve başlayacaklardı. Okullara zorunlu olarak ara verilip, sokağa çıkma ve 33 ile giriş çıkış yasaklanınca göreve başlamaları okulların yeniden açılışına bırakıldı. Şu anda bu öğretmenlerin başlaması için okul, sınıfın açık olması gerekiyor. Okullar açılır açılmaz mesleki eğitim seminerlerine katılıp görevlerine başlayacak ve maaşlarını alabilecekler."

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MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

KARARNAMELER GÖNDERİLDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Mart'ta atanan öğretmenlerin kararnamelerine ilişkin ''Şuan okullar açık değil. Kararnameyi nereye göndereceğiz veya gönderdiğimiz nereye gidip başlayacak. Bu sürece bağlı olarak onu da halledeceğiz.'' dedi.

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MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

HAZİRAN AYI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yayımlanan takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde alınacak.

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MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak.