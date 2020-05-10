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10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?
Bugün kargolar açık mı? 10 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 24 ilde 9-10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak yerler belli oldu. Bu kapsamda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:45Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:48