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Haberler Galeri 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı? 10 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 24 ilde 9-10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak yerler belli oldu. Bu kapsamda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:48
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10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

Kargolar sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 9-10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte kargo gönderecek ya da bekleyen vatandaşlar, bugün kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını araştırmaya aşladılar. Peki, 10 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

10 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

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10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ve benzeri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

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10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamındakiler, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri,

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10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve benzeri sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.