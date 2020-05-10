10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

Kargolar sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 9-10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte kargo gönderecek ya da bekleyen vatandaşlar, bugün kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını araştırmaya aşladılar. Peki, 10 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...