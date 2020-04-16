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Haberler Galeri Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir terörist sağ bir terörist ise ölü olarak etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda zaman ayarlı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:04
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Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 14 Nisan'da terör örgütüne yönelik başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik nokta operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

İKİ TERÖRİST VE ZAMAN AYARLI PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 'Biji Amed' kod adlı H.K. ölü, 'Laşer Cem' kod adlı F.Ö. isimli terörist sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 15 Nisan 2020 Çarşamba günü, teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, 1 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir...

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Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

...Sığınakta, plastik kova içerisine dijital saat kullanılarak hazırlanmış, 1 adet zaman ayarlı el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiş, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak ve araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 3 adet roketatar mühimmatı...

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Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

... bin 680 adet küçük pil, 140 adet büyük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş...

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Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

... ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.

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