Son dakika: Diyarbakır’da 2 terörist ve zaman ayarlı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir terörist sağ bir terörist ise ölü olarak etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda zaman ayarlı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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