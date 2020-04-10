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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'de kadar tatil mi? Okullar yazın olacak mı? Koronavrüs salgın sonrası 16 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmiş 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim EBA ve TRT-EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a uzatıldığını açıklamıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:28
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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler EBA üzerinden yüz yüze eğitimlerini alıyorlar. Son günlerde sosyal medyada okul tatillerinin uzayıp uzamayacağına dair bazı konular gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı? İşte son gelişmeler...

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk en son yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıklamıştı. Buna göre 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle okulların 4 Mayıs'ta açıklaması planlanıyor. Okul tatili süresinin uzayıp uzamadığı konusunda yeni bir açıklama bulunmuyor.

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE "ÖYKÜ YAZIN" ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek öykü yarışmasına katılmaları çağrısında bulunarak, "Hayallerinizin öyküsünü yazın. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım." ifadelerini kullandı.

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini içeren öykü yazma yarışması düzenlenecek.

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?

Öğrencilerin yazdığı öyküler, en geç 12 Nisan'a kadar elektronik posta veya telefon aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılacak. Gönderilen eserler arasından Bakanlık Komisyonu tarafından belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulacak öykü kitabında yer alacak.