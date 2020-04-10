MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'de kadar tatil mi? Okullar yazın olacak mı? Koronavrüs salgın sonrası 16 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmiş 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim EBA ve TRT-EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a uzatıldığını açıklamıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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