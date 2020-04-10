Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 MSÜ sınavının ertelendiği için tercih işlemlerinin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sınava hazırlanan vatandaşlar tercih işlemlreinin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...