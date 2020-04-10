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Haberler Galeri Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 MSÜ sınavının ertelendiği için tercih işlemlerinin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sınava hazırlanan vatandaşlar tercih işlemlreinin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:57
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Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi... MSÜ'de tercih tarihleri değişti. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, ÖSYM tarafından sınav tarihinin ertelenmesinin ardından 13 Nisan- 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan tercihlerin ileri tarihe ertelendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından tercihlerin hanfi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Daha önce belirlenen takvime göre, tercihlerin 13 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. MSB'den yayımlanan duyuruda ise bu tarihin ertelendiğine yer verildi. Yeni tercih takvimi henüz belli olmadı.

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Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

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Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

"Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda daha önce 13 Nisan- 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır."