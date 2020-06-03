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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
İstanbul'un 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesi hasta kabulüne başladı. Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri, ilk olarak diğer hastanelerde bulunan koronavirüs hastalarını kabul ediyor. Her iki hastane koronavirüs hastalarını alarak, diğer hastanelerin normal hizmetlerine dönmesini sağlayacak. Prof. Dr. Feriha Öz 700, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 698 personeli ile hizmet veriyor. Hastaneye nakledilen koronavirüs hastalarının tedavileri yapılıyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:02
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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı