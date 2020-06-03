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Haberler Galeri İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

İstanbul'un 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesi hasta kabulüne başladı. Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri, ilk olarak diğer hastanelerde bulunan koronavirüs hastalarını kabul ediyor. Her iki hastane koronavirüs hastalarını alarak, diğer hastanelerin normal hizmetlerine dönmesini sağlayacak. Prof. Dr. Feriha Öz 700, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 698 personeli ile hizmet veriyor. Hastaneye nakledilen koronavirüs hastalarının tedavileri yapılıyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:02
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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu her iki hastaneyle ilgili olarak "Burada öncelikli olarak salgın hastalarına bakacağız. Daha sonrasında acil ve acile yakın branşların olduğu, yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı, acil ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak. 1008'er yatağıyla hastanelerimiz hizmete devam edecek. Tabii sağlık turizmi de buralarda hizmet vereceğimiz öncelikli alanlardan bir tanesi" dedi.

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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

TEK KİŞİLİK MÜŞAHADE ODALARI
45 günde tamamlanan hastaneler ileri teknolojiyle hizmet veriyor. Hastanelerin ayrı ayrı 432 yoğun bakım odası bulunuyor. Ayrıca bütün odalar yoğun bakım olarak kullanılabilecek alt yapıya sahip. Hastanelerin acil servislerinde bulunan müşahede odaları da tek kişilik. Acil servise gelen hastalar burada ilk müdahaleleri yapılırken, test sonuçlarını da bekliyor.

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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

3 BOYUTLU TOMOGRAFİ
Her iki hastanede de 4'er tane tomografi ve MR odası bulunuyor. 3 boyutlu görüntüleme yapan tomografi cihazları koronavirüs vakalarının tespit ve tedavisinde önemli rol üstleniyor. 3 boyutlu görüntüleme sayesinde çok daha detaylı sonuçlar alınarak tanı ve tedavi süreci hızlanıyor.

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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

YAŞAM DESTEK ODALARI
Hastanelerin acil servislerinde 2'şer tane CPR olarak adlandırılan yaşam desteği odaları bulunuyor. Ambulans girişinin birkaç metre ötesindeki bu odalar ani kalp durması ya da nefes alamama gibi vakalarda çok kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor.

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İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
İstanbul'un 'acil durum' hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

PROF. DİLMENER İÇİN KÖŞE YAPILDI, PROF ÖZ 'ÜN FOTOĞRAFI DUVARA ASILDI

Sancaktepe'deki hastanede ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün fotoğrafı duvara asıldı.