Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

Kamu personeli ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar, güncel işe alımların hangi illere yapılacağını merak ediyordu. Memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker alımları için ilanlar yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hzmetler Bakanlığı tarafından erişime açılan iş ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamu personeli alımı hangi illere yapılacak? İşte il il personel alım ilanları...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 11:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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