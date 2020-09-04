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Haberler Galeri Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

Kamu personeli ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar, güncel işe alımların hangi illere yapılacağını merak ediyordu. Memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker alımları için ilanlar yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hzmetler Bakanlığı tarafından erişime açılan iş ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamu personeli alımı hangi illere yapılacak? İşte il il personel alım ilanları...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 11:32
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Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

Kamu personeli ilanları yayımlandı. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, güncel iş ilanlarını yakından takip ediyordu. Personel ihtiyaçlarına göre kadro açan kurumlar, yayımladıkları ilanlar hangi illere alımların yapılacağını duyurdu. Yurt genelinde akademik personel, sözleşmeli personel, sürekli işçi, memur, öğretim üyesi, uzman yardımcısı, kaymakam adayı, zabıta memuru gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

İşte o ilanlar:

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Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MGÜ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MGÜ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

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Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER MAKİNİSTİ ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, sözleşmeli personel, işçi, asker almı hangi illere yapılacak?

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
60 MEMUR ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
292 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK