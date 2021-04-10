10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri #GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!

#GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!

#GayretineŞahidizErdoğan etiketi Twitter'da gündem oldu. Etiket altında toplanan vatandaşlar yeni Türkiye'nin mimarı Başkan Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi. Hainine, kriz tellalcısına, darbe sevdalısına rağmen milletin gösterdiği feraset, vesayet odaklarına en güzel cevap oldu.

Giriş Tarihi: 10.04.2021 22:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 22:40
  • 1
  • 18
#GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!

Vesayet odaklarına gereken cevabı bir kez daha Türk Milleti verdi. Twitter'da #GayretineŞahidizErdoğan etiketi kısa sürede gündem olurken, Başkan Erdoğan'a destek yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
#GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Memleketimiz ve milletimiz için hiç yorulmadan çalışmana şahidiz. Bu vatana olan aşkına şahidiz. Derdine şahidiz.

  • 3
  • 18
#GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!

İşte o paylaşımlar...

  • 4
  • 18
#GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!
  • 5
  • 18
#GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!