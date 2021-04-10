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#GayretineŞahidizErdoğan etiketine destek mesajı yağdı! Hainine, darbecisine inat Türk Milleti liderinin yanında!
#GayretineŞahidizErdoğan etiketi Twitter'da gündem oldu. Etiket altında toplanan vatandaşlar yeni Türkiye'nin mimarı Başkan Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi. Hainine, kriz tellalcısına, darbe sevdalısına rağmen milletin gösterdiği feraset, vesayet odaklarına en güzel cevap oldu.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 22:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 22:40
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