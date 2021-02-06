MEB açıkladı! Pazartesi okullar açılacak mı? 8 Şubat Pazartesi canlı ders var mı? 2021 ikinci dönem ne zaman başlayacak?

Pazartesi günü okullar açılacak mı? 2020-2021 yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başladı. Bir üst sınıfa geçme heyecanı yaşayan ya da mezun olacak öğrenciler, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. İkinci dönem ve merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, pazartesi okullar açılacak mı? 8 Şubat Pazartesi canlı ders var mı? 2021 ikinci dönem ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 13:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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