Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı! Pazartesi okullar açılacak mı? 8 Şubat Pazartesi canlı ders var mı? 2021 ikinci dönem ne zaman başlayacak? MEB açıkladı! Pazartesi okullar açılacak mı? 8 Şubat Pazartesi canlı ders var mı? 2021 ikinci dönem ne zaman başlayacak? Pazartesi günü okullar açılacak mı? 2020-2021 yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başladı. Bir üst sınıfa geçme heyecanı yaşayan ya da mezun olacak öğrenciler, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. İkinci dönem ve merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, pazartesi okullar açılacak mı? 8 Şubat Pazartesi canlı ders var mı? 2021 ikinci dönem ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 06.02.2021 13:14
İkinci dönem ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen öğrenciler, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. İkinci dönem ile birlikte köy okulları ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağının duyurulmasının ardından gözler MEB takvimine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, pazartesi okullar açılacak mı? 8 Şubat Pazartesi canlı ders var mı? 2021 ikinci dönem ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 8 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 8 Şubat Pazartesi günü okullar açılmayacak. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan 2020-2021 yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
15 ŞUBAT'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
15 Şubat itibarıyla köy okullarındaki öğrenciler ve anaokulları yüz yüze eğitime başlayacak.
1 MART'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
1 Mart'ta ise ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokullarda eğitim yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü yapılacak. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak eğitime başlayacaklar.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bakan Selçuk,
"1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu.