2.500 polis alımı bekleniyor! 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? Şartlar nedir? O tarihe dikkat

PMYO POLİS ALIMINDA DEĞİŞİKLİK!

Yönetmeliğe göre Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "Yüksekokul Öğrencisi Olamaz" kararı verilen adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerine, devlet eğitim araştırma hastanelerine veya devlet üniversite hastanelerine başvurabilecek.

Öğrenci adayının, söz konusu hastanelerden alacağı ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilecek.