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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2.500 polis alımı bekleniyor! 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? Şartlar nedir? O tarihe dikkat 2.500 polis alımı bekleniyor! 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? Şartlar nedir? O tarihe dikkat Polis alımı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl PMYO alımı gerçekleştirilmedi. Yeni yıla girmemiz ile birlikte ilanın yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılmaya başlandı. 2021 YKS başvurularının başlamasının ardından gözler PMYO ilanına çevrildi. Öte yandan polis alımında o şartlar değişti. Peki, 2021 PMYO ilanı yayımlandı mı? PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.02.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 12:44
2021 PMYO ilanı yayımlandı mı? Lise mezunu polis alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl mart ayında görülen koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Pandemi nedeniyle geçen sene PMYO alımları yapılmadı. Başvuru bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2021 PMYO ilanı yayımlandı mı? PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 PMYO ilanı yayımlanmadı ve başvuru tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, 2021 YKS tarihinin belli olmasının ardıdnan PMYO için o tarih dikkat çekmeye başladı. YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak ve sınav 26-27 Haziran'da yapılacak. Buna göre, 2021 PMYO başvurularının temmuz ayından sonra başlaması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
PMYO İÇİN YKS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?
Evet, PMYO alımlarında YKS puanı kulllanıldığı için sınava girmek zorunlu. Sadece PMYO için sınava girecek adayların ilk oturum olan TYT'ye girmesi yeterli olacak.
2020 yılında YKS'ye giren adaylar, YKS başvurusu yaparken normal başvuru yaptıktan sonra başvuru formunda bulunan '2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum' seçeneğini işaretleyecekler. Böylelikle 2020 puanlarını bu sene kullanabilecekler.
PMYO POLİS ALIMINDA DEĞİŞİKLİK!
Yönetmeliğe göre Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "Yüksekokul Öğrencisi Olamaz" kararı verilen adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerine, devlet eğitim araştırma hastanelerine veya devlet üniversite hastanelerine başvurabilecek.
Öğrenci adayının, söz konusu hastanelerden alacağı ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilecek.
Şartları sağladığı bildirilenler, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilecek. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca öğrenci adayının mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Yüksekokul Öğrencisi Olur" kararı verilenlerin ilgili maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okullarına planlamaları yapılacak.
Bu kişilerden, Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek. Eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilecek.