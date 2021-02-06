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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖF son dakika duyurdu: 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Bahar dönemi sınavları online mı olacak? AÖF son dakika duyurdu: 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Bahar dönemi sınavları online mı olacak? AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği bahar dönemi kayıtları için son dakika açıklaması geldi. Final sınavının tamamlanmasının ardından kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını gerçekleştirecek. AÖF kayıtları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Bahar dönemi sınavları online mı olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 06.02.2021 13:35
Açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren bahar dönemi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemine ilişkin takvim açıklandı. Kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? İşte konu hakkında merak edilen her şey...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi. AÖF'ün en son yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi takvimi şu şekilde:
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021 Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.
SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN