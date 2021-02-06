AÖF son dakika duyurdu: 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Bahar dönemi sınavları online mı olacak?

Açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren bahar dönemi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemine ilişkin takvim açıklandı. Kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? İşte konu hakkında merak edilen her şey...