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kygm.gsb.gov.tr: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK başvuru tarihleri belli oldu mu?
KYK yurt ve burs başvuru tarihi, üniversite tercihlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde güz döneminin online gerçekleştirileceği açıklamasının yapılmasının ardından yurt başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Heyecanla beklenen yurt ve burs başvuruları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 16:32
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