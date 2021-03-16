Liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile sınavların detayları belli olmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bazı sınıflar yüz yüze eğitime geçmişti. En çok merak edilenlerden biri de, lise sınavları oldu. Peki, liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sınav tarihleri ne zaman? İşte haberin detayları...