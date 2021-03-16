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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı! Liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sınav tarihleri ne zaman? MEB açıkladı! Liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sınav tarihleri ne zaman? Liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarda bazı tedbirler uygulanmaya başladı. Salgının başladığı andan beri online eğitim gören öğrenciler '2. sınavlar yapılacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme süreci ile birlikte bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte sınav soruları yeniden gündeme geldi. MEB tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sınav tarihleri ne zaman? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 16.03.2021 10:52
Liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile sınavların detayları belli olmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bazı sınıflar yüz yüze eğitime geçmişti. En çok merak edilenlerden biri de, lise sınavları oldu. Peki, liselerde 2. sınavlar yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sınav tarihleri ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, sınavların iptal olmasına ilişkin gelen soruya, şu an böyle bir kararın olmadığını belirtti. İllerin durumuna göre kararın alındığını belirten Bakan Selçuk, sınavların iptaline, ertelenmesine ilişkin bir karar bulunmadığını söyledi.
LİSELERDE 2. SINAV YAPILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından normalleşme süreci ile birlikte alınan karara göre, ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak.
Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.