Korkunç koronavirüs gerçeği ortaya çıktı! En az 10 yıl yaşlandırıyor

Dr. Mustafa Seçkin, kolesterol yüksekliği, kalp ritim ve kapak bozuklukları, yüksek tansiyon ve diyabetin beyni yoran hastalıklar olduğunu belirterek, "Özellikle kontrol altında olmayan diyabet ve hipertansiyon gibi durumların neden olduğu küçük damar hastalıkları ise eğer beynin kritik alanlarını, örneğin bellekle ilgili alanları etkilemediyse çoğunlukla sessiz ve sinsi seyrediyor.