Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Korkunç koronavirüs gerçeği ortaya çıktı! En az 10 yıl yaşlandırıyor Korkunç koronavirüs gerçeği ortaya çıktı! En az 10 yıl yaşlandırıyor Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Salgınla mücadele tüm hızıyla sürerken, koronavirüs geçirenlerde aylar sonra bile zihin bulanıklığı yaşanabiliyor. Nöroloji uzmanı Dr. Seçkin, "Bu tablo Kovid-19 geçiren hastaların bazılarının beyinlerinin en az 10 yıl yaşlandığı anlamına geliyor" dedi. Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:35
Imperial College London'da yapılan araştırmada hastaların bir bölümünde Kovid-19 enfeksiyon bulguları düzeldikten aylar sonra dahi devam edebilen dikkat, bellek ve odaklanma bozukluğu tarzında 'zihin bulanıklığı' saptandığına dikkat çeken Nöroloji uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, "Bu tablo Kovid-19 geçiren hastaların bazılarının beyinlerinin en az 10 yıl yaşlandığı anlamına geliyor ve pandemi önlemlerine sıkı sıkı bağlı kalmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dr. Mustafa Seçkin, kolesterol yüksekliği, kalp ritim ve kapak bozuklukları, yüksek tansiyon ve diyabetin beyni yoran hastalıklar olduğunu belirterek, "Özellikle kontrol altında olmayan diyabet ve hipertansiyon gibi durumların neden olduğu küçük damar hastalıkları ise eğer beynin kritik alanlarını, örneğin bellekle ilgili alanları etkilemediyse çoğunlukla sessiz ve sinsi seyrediyor.
Küçük damarların etkilenmesi sonucunda görülen milimetrik hasarlar yıllar içerisinde birleşerek geniş bir alanın etkilenmesine neden olabiliyor ve bir çeşit bunama veya parkinsonizm bulguları ortaya çıkarabiliyor.
Bununla birlikte uyku, beynin dinlendiği, çöplerini boşalttığı ve gücünü tazelediği bir süreç. Uyku bozuklukları sadece beyni yoran değil aynı zamanda doğrudan Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabilen ciddi klinik durumlardır" ifadelerini kullandı.
Beyin yorgunluğunun 6 işaretiBeyin yorgunluğunun en önemli işaretinin işlevselliğinin azalmış olması olduğunu belirten Dr. Seçkin, yorgun beynin ilk sinyallerinin de şunlar olduğunu söyledi: "Daha önce kısa sürede yaptığınız bir işi daha uzun sürede yapmaya başlamışsanız, hatta tamamlamakta zorlanıyorsanız aynı anda birden fazla işi yürütmekte güçlük çekiyorsanız, randevuları, faturaları takip etmekte zorlanıyorsanız, gün içi yorgunluk, uyuklama hali başlamışsa, hobilerinize karşı ilgi ve motivasyonunuz azaldıysa, basit bir alışveriş listesini yazılı olmadan hatırlamakta zorlanıyorsanız işlevselliğiniz etkilenmeye başlamış demektir."