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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri En az ortaöğretim mezunu Zabıta Memuru alınacak! Başvuru ne zaman? İşte başvuru tarihi ve şartlar En az ortaöğretim mezunu Zabıta Memuru alınacak! Başvuru ne zaman? İşte başvuru tarihi ve şartlar Üsküdar Belediyesi'nin boş zabıta memuru kadroları için başvuru alınacak. İlanın yayımlanmasının ardından zabıta olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Alımlar KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla yapılacak. Peki, Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 11:20
Zabıta memuru alımı başvuru ne zaman? Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 45 zabıta memuru alınacak. En az KPSS 70 puan ile yapılacak zabıta memuru alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 26-30 Nisan tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)'ne başvuru yapabilecekler.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Üskdar Belediyesi'ne yapılacak zabıta memuru alımı için kadro dağılımı tablodaki gibidir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.