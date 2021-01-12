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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Geri sayım başladı! En az 60 puan ile 1772 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nedir? Geri sayım başladı! En az 60 puan ile 1772 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nedir? İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 yılına girmemiz ile birlikte personel alımı ilanları araştırılmaya başlandı. Yeni yıl ile birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Birçok kadroya yapılacak personel alımı için ilan yayımlandı. Buna göre, toplamda 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kadro dağılımı, maaş ücretleri ve başvuru şartları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 11:29
İçişleri Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyuran İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş, başvuruların detaylarını araştırmaya başladılar. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar; İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tradresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, ön lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na lise mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NEDİR?
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),