KYK burs sonuçları için kritik haftalar! 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte binlerce öğrenci ve velileri başvuru sonuçlarının tarihini araştırmaya başladılar. Burs sonuçları ile ilgili o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 15:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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