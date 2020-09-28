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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 İOKBS sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sınava katılan binlerce öğrenci ve velileri heyecan içinde puan hesaplama işlemlerini araştırıyor. Sınavda başarının neye göre belirlendiğini merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 08:59
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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?