Bursluluk sınavının kazanmak için kaç doğru ve yanlış gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 yılına ilişkin İOKBS sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler katıldıkları sınavın sonuçlarını bugünden itibaren öğrenebilecekler. Sonuçların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de puan hesaplama işlemleri oldu. Peki, bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? İşte ayrıntılar...