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Haberler Galeri Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?

Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?

Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 İOKBS sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sınava katılan binlerce öğrenci ve velileri heyecan içinde puan hesaplama işlemlerini araştırıyor. Sınavda başarının neye göre belirlendiğini merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 08:59
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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?

Bursluluk sınavının kazanmak için kaç doğru ve yanlış gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 yılına ilişkin İOKBS sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler katıldıkları sınavın sonuçlarını bugünden itibaren öğrenebilecekler. Sonuçların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de puan hesaplama işlemleri oldu. Peki, bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?

İOKBS KAZANMAK İÇİN KAÇ DOĞRU-YANLIŞ YAPMAK GEREKİYOR?

Bursluluk sınavına katılan öğrencilerin başarı durumları hesaplanırken öğrencilerin hangi sınıfta okudukları dikkate alınıyor. Değerlendirme işlemleri yapılırken öğrencinin burs kazanıp kazanamadığı sınıflar için belirlenen taban puanlarına göre belirleniyor.

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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496

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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485

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Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?
Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 MEB İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor?

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488