Son dakika... KPSS sonuçları erken açıklanır mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020yılına ilişkin KPSS lisans oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS lisans sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...