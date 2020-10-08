ANA SAYFA
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Lisans mezunlarının katılım sağladığı sınavların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 13:38
- 1
- 11
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2
- 11
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3
- 11
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4
- 11
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 5
- 11
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?