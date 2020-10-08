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Haberler Galeri ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Lisans mezunlarının katılım sağladığı sınavların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 13:38
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ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... KPSS sonuçları erken açıklanır mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020yılına ilişkin KPSS lisans oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS lisans sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den sonuç açıklaması: KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 25 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020