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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 2021 hafta içi ve hafta sonu yasakları... Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 2021 hafta içi ve hafta sonu yasakları... Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Koroanvirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan son gelişmeleri aktardı. Bu gelişmelerin ardından kısıtlama saatlerinde değişiklik olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 2021 hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi saatler aralığında olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 11:47
Son dakika... Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yılın ikinci Kabine Toplantısı'nın ardından gözler kısıtlama saatlerinde değişiklik olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 2021 hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi saatler aralığında olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, sokağa çıkma yasağı daha önce belirlenen şekilde devam edecek. Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklaması ile vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle kısıtlamaların yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?
Vaka sayısının belirli bir sayının altına düşmesiyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek. Uzmanlar, kısıtlamaların mart ayından sonra kademeli olarak kaldırılabileceğini bildiriyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda nasıl bir karar alınacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KÜRESEL KOVİD-19 VAKALARI ÜST ÜSTE ÜÇ HAFTADIR DÜŞÜŞTE
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.
Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Kovid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus,
"Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici." dedi.
Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Kovid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek,
"Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.