SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, sokağa çıkma yasağı daha önce belirlenen şekilde devam edecek. Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklaması ile vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle kısıtlamaların yeniden değerlendirileceğini duyurdu.