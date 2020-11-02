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İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...
30 Ekim tarihinde yaşanan İzmir depremi hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Enkaz altında kalanlar için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde sağ kurtulan vatandaşlarımız büyük umut yaratsada, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 18:45
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