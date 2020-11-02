İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

Son dakika... İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde deprem gerçekleşti. AFAD tarafından son dakika haberleri ile ölü ve yaralı sayıları açıklanıyor. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1148 artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri merak edilmeye devam ediyor. İşte, İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...