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Haberler Galeri İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

30 Ekim tarihinde yaşanan İzmir depremi hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Enkaz altında kalanlar için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde sağ kurtulan vatandaşlarımız büyük umut yaratsada, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 18:45
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İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

Son dakika... İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde deprem gerçekleşti. AFAD tarafından son dakika haberleri ile ölü ve yaralı sayıları açıklanıyor. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1148 artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri merak edilmeye devam ediyor. İşte, İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

İZMİR DEPREMİ SON DURUM

30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1286 artçı sarsıntı gerçekleşti.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.

839 kişi taburcu edildi, 155 kişinin tedavisi sürüyor.

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İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

SAKOM'dan alınan bilgilere göre, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 91'e yükseldiği açıklandı.

Depremde toplam 994 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

İZMİR DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ

Cuma günü yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlardan ismi belirlenenler:

Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Mahir Tahirler, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel, Umut Perinçek, Buse Demir, Birgül Pandal, Fatma Erçetin, Fatma Öztemel Öztürk, Hasena Argüder, Elif İnan.

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İzmir depremi son dakika! İzmir depremi kaç kişi öldü, yaralandı? 30 Ekim İzmir depremi ölenlerin listesi...

58 VE 65'İNCİ SAAT MUCİZELERİ

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda mucize kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma ekipleri 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i ve 65'inci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan yaralı olarak kurtardı. İki küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.