MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler, diğer yandan ücretsiz tablet başvurusu için gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere uzaktan eğitim gören ve ihtiyaç sahibi olan ailelere bilgisayar ve tablet yardımında bulunuluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 bin ücretsiz tablet dağıtımının sonuna gelindiğini ve Şubat ayında 100 bin tablet dağıtımı yapılacağını açıkladı. İşte, MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?