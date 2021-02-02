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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler, diğer yandan ücretsiz tablet başvurusu için gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere uzaktan eğitim gören ve ihtiyaç sahibi olan ailelere bilgisayar ve tablet yardımında bulunuluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 bin ücretsiz tablet dağıtımının sonuna gelindiğini ve Şubat ayında 100 bin tablet dağıtımı yapılacağını açıkladı. İşte, MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 02.02.2021 16:33
MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan tablet imkanı üm hızıyla devam ediyor. Pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrencilerin sorun yaşamaması amacıyla ücretsiz tablet ve bilgisayar kampanyası başlatıldı. Ocak ayında 500 bin tablet öğrenciler ile buluşurken, Şubat ayında 100 bin tablet dağıtımı olacağı müjdesi geldi. İşte, MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ve linki var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ücretsiz tablet dağıtımı sürecine yönelik son dakika açıklaması geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, Ocak ayı bitmeden 500 bin ücretsiz tablet dağıtımının tamamlandığı bildirdi. Bakan Ziya Selçuk ayrıca, öğrencilere yönelik bir müjdeyi daha duyurdu.
YENİ ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI MÜJDESİ!
Selçuk, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız." sözlerini kullandı.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı 100 binlik dağıtımda olan önceki süreçlerindeki nasıl bir yol izlendiyse benzer bir şekilde tablet dağıtımları söz konusu olacak.
İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak.