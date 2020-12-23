SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak?

Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşınıda kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 31 Aralık'ta başlayacak yasak, 4 Ocak tarihinde sona erecek. Yasağa göre, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen işletmeler açık bulunacak. İşte, Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak?