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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak? SON DAKİKA: Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak?
Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılbaşını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Yasaklar sürecinde, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen işletmeler açık bulunacak. "Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? " sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 22:29
Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşınıda kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 31 Aralık'ta başlayacak yasak, 4 Ocak tarihinde sona erecek. Yasağa göre, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen işletmeler açık bulunacak. İşte, Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.