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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB 500 bin tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi... MEB 500 bin tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi...
Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecinde EBA üzerinden eğitimlerini görmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı ise sürüyor. Ocak ayının sonuna geldiğimiz dönemde, öğrenciler ve veliler tablet dağıtımı için başvuruların nereden yapılacağını sorgulamaları sürüyor. İşte, ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 16:21
Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tablet başvurusunda bulunacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. 9 ilde toplam 86 bin adet tablet dağıtılacak olduğuna dair dikkat çeken bakan Selçuk; hedef ve planlara çok yakın olduklarını dile getirdi. Bakanlık tarafından öğrencilere dağıtılan tabletlerin yanında bazı belediyelerde destekte bulunuyor. İşte, ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜCRETSİZ 100 BİN ADET TABLET DAĞITIMI YAPILACAK…
Milli eğitim bakanlığı okul yönetimleri ile il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile beraber tablet dağıtımlarının olacağı yönünde dikkatleri çekiyor. MEB bakanı Ziya Selçuk Ocak ayı sonuna kadar ortalama olarak 500 bin tablet öğrencilere dağıtımlarının yapılacak olduğunu dile getirdi. Tablet bilgisayar sayısı 400 bine kadar artış gösterdi. 31 Ocak tarihine kadar ortalama olarak 8 günlük süreç içerisinde 100 bin tablet daha çok ihtiyacı olan öğrenciler için ulaşımları olacak.
TABLET BAŞVURULARI NASIL OLACAK?
Milli eğitim bakanlığı 100 binlik dağıtımda olan önceki süreçlerindeki nasıl bir yol izlendiyse benzer bir şekilde tablet dağıtımları söz konusu olacak. İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak.
TABLET NEDİR?
Tablet yani tablet bilgisayar gibi bir işletim sistemine, dokunmatik ekrana sahip mobil cihazlardır. Parmak ve kalem ile kullanılabilirler. Fare ve klavye ile donatılabilirler. Ekran boyutu 7 inç ve üzeridir.
iOS, Android ve Windows işletim sistemleri tabletlerde bulunan işletim sistemleridir.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.