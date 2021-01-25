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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren açıköğretim öğrencileri için güz dönemi final sınavı bugün sona eriyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekerken, en çok merak edilen konular arasında bahar dönemi sınavları yer aldı. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 25.01.2021 15:57
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı bugün sona eriyor. Yayımlanan takvime göre, 1. yarıyıl dersleri ile 5. yarıyılda okutulan fark dersleri 16-17-18 Ocak'ta, 3, 5, ve 7. yarıyıl derslerinin sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları için net bir tarih verilmedi. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi. AÖF'ün en son yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi takvimi şu şekilde:
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021 Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.