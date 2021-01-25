AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı bugün sona eriyor. Yayımlanan takvime göre, 1. yarıyıl dersleri ile 5. yarıyılda okutulan fark dersleri 16-17-18 Ocak'ta, 3, 5, ve 7. yarıyıl derslerinin sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...