MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler ve velileri, 2023 yılı sınav uygulama takvimini araştırmaya başladı. AÖL 2. dönem sınav tarihi ile İOKBS, LGS tarihlerinin belli olacağı yeni sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte son

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.01.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 15:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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