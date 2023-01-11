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Haberler Galeri MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler ve velileri, 2023 yılı sınav uygulama takvimini araştırmaya başladı. AÖL 2. dönem sınav tarihi ile İOKBS, LGS tarihlerinin belli olacağı yeni sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte son

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 15:38
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MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

MEB 2023 sınav takvimi, son günlerde milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem, İOKBS bursluluk, LGS ve BİLSEM sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı merak edilirken, tarihlerin belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

MEB 2023 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

MEB 2023 sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda AÖL 2. dönem, İOKBS ve LGS sınavlarının tarihleri henüz belli olmadı. Takvim açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'De olacak.

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MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

2023 BİLSEM TAKVİMİ

14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

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MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

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MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...

09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması