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Haberler Galeri DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...

DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...

Devlet Su İşleri'ne yapılacak 1.273 sözleşmeli personel alımında süreç başladı. Adaylar bugünden itibaren başvurularını yapabilecek. DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, yapılacak alımlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. 2023 yılı DSİ personel alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:52
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DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...

DSİ personel alımı başvuru için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2023 yılı Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı ilanının yayımlanması ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı da netlik kazandı. Başvuruların nereden ve nasıl yapıldığına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2023 DSİ personel alımı başvuruları 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

KADRO DAĞILIMI VE KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN...

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DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyecekler.

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DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

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DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.