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DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...
Devlet Su İşleri'ne yapılacak 1.273 sözleşmeli personel alımında süreç başladı. Adaylar bugünden itibaren başvurularını yapabilecek. DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, yapılacak alımlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. 2023 yılı DSİ personel alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...